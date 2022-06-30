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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:17

  Alexey_k9 написав:
  Кащей написав:С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.


А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?

вони покищо компенсують за свій рахунок різницю, вважайте бонус
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:47

Re: monobank

  gonzo написав:Наступного разу обирайте ціну в евро + виписка з банку в бухгалтерію і не буде таких проблем

Думаю що буде...Треба узнавати. Дякую за пораду.
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:23

  gonzo написав:
  Alexey_k9 написав:
  Кащей написав:С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.


А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?

вони покищо компенсують за свій рахунок різницю, вважайте бонус


Круто, дякую. Тоді БВР - кращий банк для розрахунків в валюті 100%.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 17:50

  Alexey_k9 написав:Круто, дякую. Тоді БВР - кращий банк для розрахунків в валюті 100%.

В валюте в последнее время само собой, но тут получается типа в гривне :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 23:42

  gonzo написав:
  Alexey_k9 написав:
  Кащей написав:С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.


А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?

вони покищо компенсують за свій рахунок різницю, вважайте бонус

А якщо є картка О'Банк грн, то теж доводі непогано платити в євро закордоном???
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 00:11

Re: monobank

Alexey_k9 написав:
  Кащей написав:С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.


А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?
Работает как нужно. Правда, у БВР комиссия за конвертацию взимается и за покупки в DCCшной гривне.
Кащей
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  #<1 ... 88899091
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