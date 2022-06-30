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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 10:17
Alexey_k9 написав: Кащей написав:
С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.
А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?
вони покищо компенсують за свій рахунок різницю, вважайте бонус
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gonzo
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Додано: Сер 29 чер, 2022 12:47
gonzo написав:
Наступного разу обирайте ціну в евро + виписка з банку в бухгалтерію і не буде таких проблем
Думаю що буде...Треба узнавати. Дякую за пораду.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 17:23
gonzo написав: Alexey_k9 написав: Кащей написав:
С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.
А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?
вони покищо компенсують за свій рахунок різницю, вважайте бонус
Круто, дякую. Тоді БВР - кращий банк для розрахунків в валюті 100%.
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Alexey_k9
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Додано: Сер 29 чер, 2022 23:42
gonzo написав: Alexey_k9 написав: Кащей написав:
С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.
А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?
вони покищо компенсують за свій рахунок різницю, вважайте бонус
А якщо є картка О'Банк грн, то теж доводі непогано платити в євро закордоном???
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melkh
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Додано: Чет 30 чер, 2022 00:11
Alexey_k9 написав: Кащей написав:
С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.
А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?
Работает как нужно. Правда, у БВР комиссия за конвертацию взимается и за покупки в DCCшной гривне.
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Кащей
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Додано: Чет 30 чер, 2022 04:58
melkh написав:
А якщо є картка О'Банк грн, то теж доводі непогано платити в євро закордоном???
Нет, конечно. Отсутствие потерь на DCC не имеет никакого отношения к оплатам в евро, которые определяются курсом евро банка для таких расчетов.
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Додано: Чет 30 чер, 2022 08:28
Кащей написав: Alexey_k9 написав: Кащей написав:
С фликсбасом все не так однозначно. Гривневые цены на украинской версии сайта там существенно выгоднее евровых. Поэтому платить там лучше картами правильно обрабатывающими DCC (Идея, БВР), а если таких карт нет, то оплата в грн даже с DCC может оказаться сопоставимой с оплатой в евро.
А у БВР и Идеи DCC как-то по другому работает?
Работает как нужно. Правда, у БВР комиссия за конвертацию взимается и за покупки в DCCшной гривне.
А идейной кредиткой кбв кошерно пройдет?
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patrikk
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Додано: Чет 30 чер, 2022 08:39
patrikk написав: Кащей написав:
Работает как нужно. Правда, у БВР комиссия за конвертацию взимается и за покупки в DCCшной гривне.
А идейной кредиткой кбв кошерно пройдет?
Да
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Додано: Чет 30 чер, 2022 22:33
Комісію за поповнення картки в терміналі Привату повертають? Коли це відбувається?
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