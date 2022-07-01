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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:31
Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:46
выбор есть можно выбрать оба варианта, продукти , книги или вообще ничего
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wtf
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