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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:31

Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
Без вибору
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:46

Re: monobank

выбор есть можно выбрать оба варианта, продукти , книги или вообще ничего
wtf
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