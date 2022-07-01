RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:31

Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
Без вибору
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14357
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:46

Re: monobank

выбор есть можно выбрать оба варианта, продукти , книги или вообще ничего
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:14

  Mirax написав:Комісію за поповнення картки в терміналі Привату повертають? Коли це відбувається?

Да. Полнота компенсации зависит от суммы пополнения (меньше тысячи компенсируется частично). Компенсация на бонусный счет (кешбеком). 0,5% + налоги. Мгновенно.
Bosstone
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 21.04.10
Подякував: 758 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:00

  wtf написав:или вообще ничего

оформите ОСАГО у котов и в течение 1 года еще и АВТО и АЗС станут муками выбора
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:55

Re: monobank

Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.
Arbitr
 
Повідомлень: 164
З нами з: 07.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:09

  Arbitr написав:Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.

Тоже сейчас увидел. Даже больше, аж вчетверо, с 0,5 до 2.
Bosstone
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 21.04.10
Подякував: 758 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:16

  BBC написав:Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
Без вибору

С точки зрения Гороховского в войну кешбэчится духовная и физическая пища. Причем духовная кешбэчится в 5 раз дороже.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13573
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 89909192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nnallex, novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.