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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:31
Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
Без вибору
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BBC
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:46
выбор есть можно выбрать оба варианта, продукти , книги или вообще ничего
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wtf
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:14
Mirax написав:
Комісію за поповнення картки в терміналі Привату повертають? Коли це відбувається?
Да. Полнота компенсации зависит от суммы пополнения (меньше тысячи компенсируется частично). Компенсация на бонусный счет (кешбеком). 0,5% + налоги. Мгновенно.
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Bosstone
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:00
wtf написав:
или вообще ничего
оформите ОСАГО у котов и в течение 1 года еще и АВТО и АЗС станут муками выбора
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kulikrom
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:55
Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.
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Arbitr
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:09
Arbitr написав:
Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.
Тоже сейчас увидел. Даже больше, аж вчетверо, с 0,5 до 2.
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Bosstone
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:16
BBC написав:
Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
Без вибору
С точки зрения Гороховского в войну кешбэчится духовная и физическая пища. Причем духовная кешбэчится в 5 раз дороже.
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vitaliian
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