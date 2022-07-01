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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293>

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monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:31

Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
Без вибору
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:46

Re: monobank

выбор есть можно выбрать оба варианта, продукти , книги или вообще ничего
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:14

  Mirax написав:Комісію за поповнення картки в терміналі Привату повертають? Коли це відбувається?

Да. Полнота компенсации зависит от суммы пополнения (меньше тысячи компенсируется частично). Компенсация на бонусный счет (кешбеком). 0,5% + налоги. Мгновенно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:00

  wtf написав:или вообще ничего

оформите ОСАГО у котов и в течение 1 года еще и АВТО и АЗС станут муками выбора
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:55

Re: monobank

Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:09

  Arbitr написав:Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.

Тоже сейчас увидел. Даже больше, аж вчетверо, с 0,5 до 2.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:16

  BBC написав:Категорії кешбеку вражають продукти 1% й книги 5%
Без вибору

С точки зрения Гороховского в войну кешбэчится духовная и физическая пища. Причем духовная кешбэчится в 5 раз дороже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:29

vitaliian

ахахах) поржал :lol:
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:13

а есть ли в Моно "счетчик 400к"?
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:20

  Goodman написав:а есть ли в Моно "счетчик 400к"?

Он есть во всех банках. Вернее их даже 2. Первый - это лимит для обязательного финмона установлен в Украине еще пару лет назад. До этого было 150к.
Кроме того с марта 2022 есть еще второй счетчик 400к - на внесенные налом. Но для мони оно слабо применимо потому как внести физически нал в таком объеме на карту Мони разово технически сложно. Но если у кого получится то думаю включатся оба счетчика одновременно
WallNutPen
 
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  #<1 ... 90919293>
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