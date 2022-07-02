ой ли , только ли налом.
для меня нал - ето пачки , кеди и касса.
нет ли под понятием нала - все, что заканчивается на "грн"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:26
Re: monobank
Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:39
Не бейте ногами за точность формулировок но навскидку - изменение в украинское законодательство обязало банки с 17 марта 2022 при внесении физлицом нала на сумму 400к+ обязательно принимать и блокировать счета. При этом требовать источники происхождения этих денег банки не обязаны. Так что да - там речь шла точно о 400к+ налом.
Но кроме того, если вы внимательно прочитали мое сообщение то могли понять, что если вы в течении месяца прогоните через один банк 400к+ по одному ИНН - хоть налом хоть безналом - вы попадете под обязательный финмон, вам тоже могут заблочить счета и будут требовать подтвердить источники происхождения средств. Этому требованию уже пара лет и оно работало и раньше, до войны.
Кроме того любой банк может вас отфинмонить+заблочить и за операции меньшие но не типичные связанные с риском с точки зрения банка (поступление больших сумм из-за границы, крипта и т.п.).
Додано: Суб 02 лип, 2022 14:22
Мегаставки у котобанку:
Виглядає, як надійний інструмент, щоб вийти із кризи з істотним прибутком, чи не так?
Додано: Суб 02 лип, 2022 14:37
Виглядає як у звичайного загонщика верблюдів
Хай ще по р̶и̶н̶к̶у̶ базару походить...
Додано: Суб 02 лип, 2022 20:33
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