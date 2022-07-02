Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:39

Goodman написав: WallNutPen написав: еще второй счетчик 400к - на внесенные налом. еще второй счетчик 400к - на внесенные налом.

ой ли , только ли налом.

для меня нал - ето пачки , кеди и касса.

нет ли под понятием нала - все, что заканчивается на "грн"? ой ли , только ли налом.для меня нал - ето пачки , кеди и касса.нет ли под понятием нала - все, что заканчивается на "грн"?

Не бейте ногами за точность формулировок но навскидку - изменение в украинское законодательство обязало банки с 17 марта 2022 при внесении физлицом нала на сумму 400к+ обязательно принимать и блокировать счета. При этом требовать источники происхождения этих денег банки не обязаны. Так что да - там речь шла точно о 400к+ налом.Но кроме того, если вы внимательно прочитали мое сообщение то могли понять, что если вы в течении месяца прогоните через один банк 400к+ по одному ИНН - хоть налом хоть безналом - вы попадете под обязательный финмон, вам тоже могут заблочить счета и будут требовать подтвердить источники происхождения средств. Этому требованию уже пара лет и оно работало и раньше, до войны.Кроме того любой банк может вас отфинмонить+заблочить и за операции меньшие но не типичные связанные с риском с точки зрения банка (поступление больших сумм из-за границы, крипта и т.п.).