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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

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monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:26

Re: monobank

  WallNutPen написав:еще второй счетчик 400к - на внесенные налом.

ой ли , только ли налом.
для меня нал - ето пачки , кеди и касса.
нет ли под понятием нала - все, что заканчивается на "грн"?
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 21:39

  Goodman написав:
  WallNutPen написав:еще второй счетчик 400к - на внесенные налом.

ой ли , только ли налом.
для меня нал - ето пачки , кеди и касса.
нет ли под понятием нала - все, что заканчивается на "грн"?

Не бейте ногами за точность формулировок но навскидку - изменение в украинское законодательство обязало банки с 17 марта 2022 при внесении физлицом нала на сумму 400к+ обязательно принимать и блокировать счета. При этом требовать источники происхождения этих денег банки не обязаны. Так что да - там речь шла точно о 400к+ налом.
Но кроме того, если вы внимательно прочитали мое сообщение то могли понять, что если вы в течении месяца прогоните через один банк 400к+ по одному ИНН - хоть налом хоть безналом - вы попадете под обязательный финмон, вам тоже могут заблочить счета и будут требовать подтвердить источники происхождения средств. Этому требованию уже пара лет и оно работало и раньше, до войны.
Кроме того любой банк может вас отфинмонить+заблочить и за операции меньшие но не типичные связанные с риском с точки зрения банка (поступление больших сумм из-за границы, крипта и т.п.).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:22

Мегаставки у котобанку:
«monobank» підвищив ставки за строковими депозитами без права дострокового повернення:
— 1-2 місяці — 2% (+1%);
— 3-5 місяців — 4.5% (+1%);
— 6-8 місяців — 6% (+2%);
— 9-11 місяців — 6.5% (+2%);
— 12 місяців — 7% (+2%);
— 15, 18 та 24 місяці — 8% (+2%).

https://t.me/c/1599249603/6637

Виглядає, як надійний інструмент, щоб вийти із кризи з істотним прибутком, чи не так?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:37

  klug написав:Мегаставки у котобанку:
«monobank» підвищив ставки за строковими депозитами без права дострокового повернення:
— 1-2 місяці — 2% (+1%);
— 3-5 місяців — 4.5% (+1%);
— 6-8 місяців — 6% (+2%);
— 9-11 місяців — 6.5% (+2%);
— 12 місяців — 7% (+2%);
— 15, 18 та 24 місяці — 8% (+2%).

https://t.me/c/1599249603/6637

Виглядає, як надійний інструмент, щоб вийти із кризи з істотним прибутком, чи не так?
Виглядає як у звичайного загонщика верблюдів :mrgreen:
Хай ще по р̶и̶н̶к̶у̶ базару походить...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:21

математик-банкір забув помножити ставки на 2
:wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:33

  greenozon написав:математик-банкір забув помножити ставки на 2
:wink:

Як банк без відділень - можуть собі дозволити високі ставки. Понесли б під жирних 4% на два місяці?
klug
 
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