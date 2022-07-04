WallNutPen написав:еще второй счетчик 400к - на внесенные налом.
ой ли , только ли налом. для меня нал - ето пачки , кеди и касса. нет ли под понятием нала - все, что заканчивается на "грн"?
Не бейте ногами за точность формулировок но навскидку - изменение в украинское законодательство обязало банки с 17 марта 2022 при внесении физлицом нала на сумму 400к+ обязательно принимать и блокировать счета. При этом требовать источники происхождения этих денег банки не обязаны. Так что да - там речь шла точно о 400к+ налом. Но кроме того, если вы внимательно прочитали мое сообщение то могли понять, что если вы в течении месяца прогоните через один банк 400к+ по одному ИНН - хоть налом хоть безналом - вы попадете под обязательный финмон, вам тоже могут заблочить счета и будут требовать подтвердить источники происхождения средств. Этому требованию уже пара лет и оно работало и раньше, до войны. Кроме того любой банк может вас отфинмонить+заблочить и за операции меньшие но не типичные связанные с риском с точки зрения банка (поступление больших сумм из-за границы, крипта и т.п.).
«monobank» підвищив ставки за строковими депозитами без права дострокового повернення: — 1-2 місяці — 2% (+1%); — 3-5 місяців — 4.5% (+1%); — 6-8 місяців — 6% (+2%); — 9-11 місяців — 6.5% (+2%); — 12 місяців — 7% (+2%); — 15, 18 та 24 місяці — 8% (+2%).
«monobank» підвищив ставки за строковими депозитами без права дострокового повернення: — 1-2 місяці — 2% (+1%); — 3-5 місяців — 4.5% (+1%); — 6-8 місяців — 6% (+2%); — 9-11 місяців — 6.5% (+2%); — 12 місяців — 7% (+2%); — 15, 18 та 24 місяці — 8% (+2%).