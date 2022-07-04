|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:32
nekefer написав: Arbitr написав:
Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.
пополнил на 400 грн, комса 8 грн, кешбек 2грн с мелочью
теперь только ИБОХ остался без комиссий
Що Ви хотіли довести таким експериментом? Навіть на старих умовах поповнення до тисячі було б зі збитком.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7073
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему