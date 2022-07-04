RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:32

  nekefer написав:
  Arbitr написав:Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.

пополнил на 400 грн, комса 8 грн, кешбек 2грн с мелочью
теперь только ИБОХ остался без комиссий :evil:

Що Ви хотіли довести таким експериментом? Навіть на старих умовах поповнення до тисячі було б зі збитком.
klug
 
Повідомлень: 7074
З нами з: 18.08.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:40

Моня прислало такое:
"Отмена льготных условий
С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.

Какие будут тарифы с 1 августа:

3.1% в месяц по карте;
1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."

Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все
WallNutPen
 
Повідомлень: 551
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 91929394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lara_08, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (932)
04.07.2022 16:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.