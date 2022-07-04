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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

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monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:32

  nekefer написав:
  Arbitr написав:Тільки побачив інформацію, що Приват в тумбах у двічі підняв комісію за поповнення, в результаті кешбек моно компенсує тільки половину.

пополнил на 400 грн, комса 8 грн, кешбек 2грн с мелочью
теперь только ИБОХ остался без комиссий :evil:

Що Ви хотіли довести таким експериментом? Навіть на старих умовах поповнення до тисячі було б зі збитком.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:40

Моня прислало такое:
"Отмена льготных условий
С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.

Какие будут тарифы с 1 августа:

3.1% в месяц по карте;
1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."

Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:09

  WallNutPen написав:Моня прислало такое:
"Отмена льготных условий
С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.

Какие будут тарифы с 1 августа:

3.1% в месяц по карте;
1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."

Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все

таки обещала? мне такое нигде не попадалось

и еще моно разрешил кеш и p2p
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:23

  Shaman написав:
  WallNutPen написав:Моня прислало такое:
"Отмена льготных условий
С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.

Какие будут тарифы с 1 августа:

3.1% в месяц по карте;
1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."

Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все

таки обещала? мне такое нигде не попадалось

и еще моно разрешил кеш и p2p

Подтверждаю, было.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 16:26

Re: monobank

  lara_08 написав:Подтверждаю, было

угуу
https://t.me/OGoMono/889
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:07

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:Подтверждаю, было

угуу
https://t.me/OGoMono/889

ну, не смогла :D

может посчитали, что при правильно использовании лимит-то они увеличат, а выхлоп от % не получат
Shaman
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  #<1 ... 91929394
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