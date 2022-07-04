Моня прислало такое: "Отмена льготных условий С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.
Какие будут тарифы с 1 августа:
3.1% в месяц по карте; 1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."
Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все
WallNutPen написав:Моня прислало такое: "Отмена льготных условий С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.
Какие будут тарифы с 1 августа:
3.1% в месяц по карте; 1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."
Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все
WallNutPen написав:Моня прислало такое: "Отмена льготных условий С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.
Какие будут тарифы с 1 августа:
3.1% в месяц по карте; 1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."
Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все
WallNutPen написав:Он есть во всех банках. Вернее их даже 2. Первый - это лимит для обязательного финмона установлен в Украине еще пару лет назад. До этого было 150к. Кроме того с марта 2022 есть еще второй счетчик 400к - на внесенные налом. Но для мони оно слабо применимо потому как внести физически нал в таком объеме на карту Мони разово технически сложно. Но если у кого получится то думаю включатся оба счетчика одновременно
У застосунку не конкретизовано готівкове/безготівкове поповнення ...