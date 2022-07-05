cohan написав:Kalgan написав:WallNutPen написав:Он есть во всех банках. Вернее их даже 2. Первый - это лимит для обязательного финмона установлен в Украине еще пару лет назад. До этого было 150к.
Кроме того с марта 2022 есть еще второй счетчик 400к - на внесенные налом. Но для мони оно слабо применимо потому как внести физически нал в таком объеме на карту Мони разово технически сложно. Но если у кого получится то думаю включатся оба счетчика одновременно
У застосунку не конкретизовано готівкове/безготівкове поповнення ...
какой-то стремный рядок для облигаций
Чому?