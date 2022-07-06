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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

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monobank 4.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
10
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:40

  cohan написав:
  Kalgan написав:
  Goodman написав:а есть ли в Моно "счетчик 400к"?

  WallNutPen написав:Он есть во всех банках. Вернее их даже 2. Первый - это лимит для обязательного финмона установлен в Украине еще пару лет назад. До этого было 150к.
Кроме того с марта 2022 есть еще второй счетчик 400к - на внесенные налом. Но для мони оно слабо применимо потому как внести физически нал в таком объеме на карту Мони разово технически сложно. Но если у кого получится то думаю включатся оба счетчика одновременно

У застосунку не конкретизовано готівкове/безготівкове поповнення ...

Зображення


какой-то стремный рядок для облигаций

Чому?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:21

Re: monobank

Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 03:50

  yama написав:Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ?
А сформулируйте вопрос по другому:
на какую задолженность банк распространял пониженный процент после того как он его ввел? Я что-то не слышал чтобы моня на какую-то часть долга сформированную до определенной даты начислял повышенный процент, а после какой-то то даты - пониженный. Думаю если меняется этот тариф, то он применяется ко всей задолженности
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