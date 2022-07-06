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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 92939495 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 4% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 43% 10 Всього голосів : 23 Додано: Вів 05 лип, 2022 17:40 cohan написав: Kalgan написав: Goodman написав: а есть ли в Моно "счетчик 400к"? а есть ли в Моно "счетчик 400к"?

WallNutPen написав: Он есть во всех банках. Вернее их даже 2. Первый - это лимит для обязательного финмона установлен в Украине еще пару лет назад. До этого было 150к.

Кроме того с марта 2022 есть еще второй счетчик 400к - на внесенные налом. Но для мони оно слабо применимо потому как внести физически нал в таком объеме на карту Мони разово технически сложно. Но если у кого получится то думаю включатся оба счетчика одновременно Он есть во всех банках. Вернее их даже 2. Первый - это лимит для обязательного финмона установлен в Украине еще пару лет назад. До этого было 150к.Кроме того с марта 2022 есть ещеНо для мони оно слабо применимо потому как внести физически нал в таком объеме на карту Мони разово технически сложно. Но если у кого получится то думаю включатся оба счетчика одновременно

У застосунку не конкретизовано готівкове/безготівкове поповнення ...



У застосунку не конкретизовано готівкове/безготівкове поповнення ...



какой-то стремный рядок для облигаций какой-то стремный рядок для облигаций

Чому? Чому? Kalgan Повідомлень: 911 З нами з: 02.01.19 Подякував: 44 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лип, 2022 22:21 Re: monobank Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ? yama Повідомлень: 4260 З нами з: 12.08.17 Подякував: 8593 раз. Подякували: 1010 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лип, 2022 03:50 yama написав: Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ? Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ? А сформулируйте вопрос по другому:

на какую задолженность банк распространял пониженный процент после того как он его ввел? Я что-то не слышал чтобы моня на какую-то часть долга сформированную до определенной даты начислял повышенный процент, а после какой-то то даты - пониженный. Думаю если меняется этот тариф, то он применяется ко всей задолженности А сформулируйте вопрос по другому:на какую задолженность банк распространял пониженный процент после того как он его ввел? Я что-то не слышал чтобы моня на какую-то часть долга сформированную до определенной даты начислял повышенный процент, а после какой-то то даты - пониженный. Думаю если меняется этот тариф, то он применяется ко всей задолженности WallNutPen Повідомлень: 558 З нами з: 08.06.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 92939495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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