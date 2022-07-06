WallNutPen написав:Он есть во всех банках. Вернее их даже 2. Первый - это лимит для обязательного финмона установлен в Украине еще пару лет назад. До этого было 150к. Кроме того с марта 2022 есть еще второй счетчик 400к - на внесенные налом. Но для мони оно слабо применимо потому как внести физически нал в таком объеме на карту Мони разово технически сложно. Но если у кого получится то думаю включатся оба счетчика одновременно
У застосунку не конкретизовано готівкове/безготівкове поповнення ...
Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ?
yama написав:Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ?
А сформулируйте вопрос по другому: на какую задолженность банк распространял пониженный процент после того как он его ввел? Я что-то не слышал чтобы моня на какую-то часть долга сформированную до определенной даты начислял повышенный процент, а после какой-то то даты - пониженный. Думаю если меняется этот тариф, то он применяется ко всей задолженности
yama написав:Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ?
Расходы июля по ставке 1,6%, расходы августа по ставке 3,1%.
yama написав:Я вірно розумію що заборгованість по чорній карті яка виникне до 1.07. буде обслугуговуватися за ставкою 1,6% до моменту погашення, коли б цей момент не настав ? Чи починаючи з 1.07 на неї теж почне розповсюджуватися 1,9% ?
Расходы июля по ставке 1,6%, расходы августа по ставке 3,1%.
бульбик написав:Вопрос знатокам. В каком банке выгоднее всего открыть карту долларовую или евровую для снятия валюты в Европе?
У Альфы в пакетках есть возможность снимать без комиса за границей в месяц эквивалент 30000 грн. в пакете Вайт и кажется тысяч 100 в пакете блек. Но надо искать банкоматы где еще не будет комиса со стороны владельца банкомата