|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 15:04
WallNutPen написав: бульбик написав:
Вопрос знатокам. В каком банке выгоднее всего открыть карту долларовую или евровую для снятия валюты в Европе?
У Альфы в пакетках есть возможность снимать без комиса за границей в месяц эквивалент 30000 грн. в пакете Вайт и кажется тысяч 100 в пакете блек. Но надо искать банкоматы где еще не будет комиса со стороны владельца банкомата
Мои снимали в германии, и не встречали банкоматов с комиссией (были в разных городах, но может это один и тот же банк был
)
А так выгоднее всего расчитыватся валютной картой в валюте страны прибывания. Бесплатно
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:13
PUnder написав:
Мои снимали в германии, и не встречали банкоматов с комиссией (были в разных городах, но может это один и тот же банк был
)
А так выгоднее всего расчитыватся валютной картой в валюте страны прибывания. Бесплатно
як правило, банкомати банків не знімають додаткові комісії, що не скажеш про банкомати Euronet
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 21:14
Декілька разів користувався Оплатою частинами від моні.
Все було прозоро і зрозуміло. Для прикладу, вартість товару 7.000 грн на 6 місяців.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк автоматично списував з картки по 1.000 грн до повного погашення незалежно від того чи погашення відбувається за власні чи кредитні кошти.
Як стало. Вхідні дані ті ж.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк буде автоматично списувати з картки по 1.040 (1.000 + 4% комісії за погашення в рахунок кредитних коштів) грн до повного погашення. Власними коштами будете погашати по 1.000 грн.
В документах по Оплаті частинами по здійсненій операції про комісію 4% банк не згадує, у розрахунку реальної вартості продукту для споживача також цю комісію не враховує, інформація про комісію є в додатку(тик кнопку "І").
Враховуйте цей момент
-
myko
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 25.06.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 21:22
myko написав:
Декілька разів користувався Оплатою частинами від моні.
Все було прозоро і зрозуміло. Для прикладу, вартість товару 7.000 грн на 6 місяців.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк автоматично списував з картки по 1.000 грн до повного погашення незалежно від того чи погашення відбувається за власні чи кредитні кошти.
Як стало. Вхідні дані ті ж.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк буде автоматично списувати з картки по 1.040 (1.000 + 4% комісії за погашення в рахунок кредитних коштів) грн до повного погашення. Власними коштами будете погашати по 1.000 грн.
В документах по Оплаті частинами по здійсненій операції про комісію 4% банк не згадує, у розрахунку реальної вартості продукту для споживача також цю комісію не враховує, інформація про комісію є в додатку(тик кнопку "І").
Враховуйте цей момент
Бо 4% це тариф кредитної картки, але мали б попередити та у розрахунок мали би включити, так як в інший спосіб не можна уникнути комісії, тобто це умова розстрочки - списання з кредитки.
Напишіть листа до НБУ, там є управління захисту прав споживачів - вони їх швидко приведуть до тями.
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|