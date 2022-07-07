RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:04

  WallNutPen написав:
  бульбик написав:Вопрос знатокам. В каком банке выгоднее всего открыть карту долларовую или евровую для снятия валюты в Европе?

У Альфы в пакетках есть возможность снимать без комиса за границей в месяц эквивалент 30000 грн. в пакете Вайт и кажется тысяч 100 в пакете блек. Но надо искать банкоматы где еще не будет комиса со стороны владельца банкомата

Мои снимали в германии, и не встречали банкоматов с комиссией (были в разных городах, но может это один и тот же банк был :) )

А так выгоднее всего расчитыватся валютной картой в валюте страны прибывания. Бесплатно :)
PUnder
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 02.08.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:13

  PUnder написав:Мои снимали в германии, и не встречали банкоматов с комиссией (были в разных городах, но может это один и тот же банк был :) )

А так выгоднее всего расчитыватся валютной картой в валюте страны прибывания. Бесплатно :)

як правило, банкомати банків не знімають додаткові комісії, що не скажеш про банкомати Euronet
Son of Sun
 
Повідомлень: 973
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:14

Оплата частинами від monobank

Декілька разів користувався Оплатою частинами від моні.
Все було прозоро і зрозуміло. Для прикладу, вартість товару 7.000 грн на 6 місяців.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк автоматично списував з картки по 1.000 грн до повного погашення незалежно від того чи погашення відбувається за власні чи кредитні кошти.
Як стало. Вхідні дані ті ж.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк буде автоматично списувати з картки по 1.040 (1.000 + 4% комісії за погашення в рахунок кредитних коштів) грн до повного погашення. Власними коштами будете погашати по 1.000 грн.
В документах по Оплаті частинами по здійсненій операції про комісію 4% банк не згадує, у розрахунку реальної вартості продукту для споживача також цю комісію не враховує, інформація про комісію є в додатку(тик кнопку "І").
Враховуйте цей момент
myko
 
Повідомлень: 88
З нами з: 25.06.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:22

  myko написав:Декілька разів користувався Оплатою частинами від моні.
Все було прозоро і зрозуміло. Для прикладу, вартість товару 7.000 грн на 6 місяців.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк автоматично списував з картки по 1.000 грн до повного погашення незалежно від того чи погашення відбувається за власні чи кредитні кошти.
Як стало. Вхідні дані ті ж.
Перший платіж 1.000 грн і протягом наступних 6 місяців банк буде автоматично списувати з картки по 1.040 (1.000 + 4% комісії за погашення в рахунок кредитних коштів) грн до повного погашення. Власними коштами будете погашати по 1.000 грн.
В документах по Оплаті частинами по здійсненій операції про комісію 4% банк не згадує, у розрахунку реальної вартості продукту для споживача також цю комісію не враховує, інформація про комісію є в додатку(тик кнопку "І").
Враховуйте цей момент

Бо 4% це тариф кредитної картки, але мали б попередити та у розрахунок мали би включити, так як в інший спосіб не можна уникнути комісії, тобто це умова розстрочки - списання з кредитки.
Напишіть листа до НБУ, там є управління захисту прав споживачів - вони їх швидко приведуть до тями.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:20

Re: monobank

  idealstorm написав:Напишіть листа до НБУ, там є управління захисту прав споживачів - вони їх швидко приведуть до тями.

кого до тями приведуть? позичальника відпискою?
наразі все відстрочений платіж - ложиш на карту 7к і береш частинами.
місяць прожив і добре.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5113
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:29

Re: monobank

  myko написав:Перший платіж 1.000 грн

без 4% за кредитные?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 569
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 22:49

  Goodman написав:
  idealstorm написав:Напишіть листа до НБУ, там є управління захисту прав споживачів - вони їх швидко приведуть до тями.

кого до тями приведуть? позичальника відпискою?
наразі все відстрочений платіж - ложиш на карту 7к і береш частинами.
місяць прожив і добре.

Де логіка - ложиш на карту 7к?
Я бідний як церковна миш - можу тільки в розстрочку від зп до зп платить по 1к.
В мене в умовах договору пише, шо платіж буде завше з кредітки, а з кредітки це 4%.
То маю я про це знати чи ні? Це є витратами по кредиту чи ні?
Я маю ще нашкрібти 4%, щоби сплатить?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:30

Re: monobank

  idealstorm написав:Де логіка - ложиш на карту 7к?
Я бідний як церковна миш - можу тільки в розстрочку від зп до зп платить по 1к.
В мене в умовах договору пише, шо платіж буде завше з кредітки, а з кредітки це 4%.
То маю я про це знати чи ні? Це є витратами по кредиту чи ні?
Я маю ще нашкрібти 4%, щоби сплатить?

Україна уже як Америка - страна контрастов. Поряд плач за обмеження в 400к.
Моно вважає , що ВИ все можете знати - хоча, Моно частинка Універсалу, а жоден банк свого не втратить.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5113
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 07:38

  wtf написав:
  myko написав:Перший платіж 1.000 грн

без 4% за кредитные?

не дочитано
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6766
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1339 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, Hella, ingtrans, novichok, гуляйполе, S i m, sergia і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3518)
07.07.2022 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.