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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 94959697 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 24 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 8% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 42% 10 Всього голосів : 24 Додано: Чет 07 лип, 2022 15:00 WallNutPen написав: Моня прислало такое:

"Отмена льготных условий

С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.



Какие будут тарифы с 1 августа:



3.1% в месяц по карте;

1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."



Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все Моня прислало такое:"Отмена льготных условийС 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.Какие будут тарифы с 1 августа:3.1% в месяц по карте;1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все

А разве не всем вернул? Мне по двум аккам без всякого согласия вернул довоенные лимиты, правда они были не большими 35К и 10К, может поэтому... А разве не всем вернул? Мне по двум аккам без всякого согласия вернул довоенные лимиты, правда они были не большими 35К и 10К, может поэтому... ol_zy

Повідомлень: 7395 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 781 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лип, 2022 15:16 ol_zy написав: А разве не всем вернул? Мне по двум аккам без всякого согласия вернул довоенные лимиты, правда они были не большими 35К и 10К, может поэтому... А разве не всем вернул? Мне по двум аккам без всякого согласия вернул довоенные лимиты, правда они были не большими 35К и 10К, может поэтому...

Не всем конечно!

До войны было 50 тысяч карта и 70 тысяч рассрочка.

С марта 10 тысяч карта и 0 рассрочка.



У коллег аналогично. Возможно потому что обитаю в прифронтовом Запорожье. Не всем конечно!До войны было 50 тысяч карта и 70 тысяч рассрочка.С марта 10 тысяч карта и 0 рассрочка.У коллег аналогично. Возможно потому что обитаю в прифронтовом Запорожье. Vorlon Повідомлень: 10249 З нами з: 14.06.13 Подякував: 483 раз. Подякували: 1110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 94959697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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