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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:00

  WallNutPen написав:Моня прислало такое:
"Отмена льготных условий
С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.

Какие будут тарифы с 1 августа:

3.1% в месяц по карте;
1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."

Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все

А разве не всем вернул? Мне по двум аккам без всякого согласия вернул довоенные лимиты, правда они были не большими 35К и 10К, может поэтому...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:16

  ol_zy написав:А разве не всем вернул? Мне по двум аккам без всякого согласия вернул довоенные лимиты, правда они были не большими 35К и 10К, может поэтому...

Не всем конечно!
До войны было 50 тысяч карта и 70 тысяч рассрочка.
С марта 10 тысяч карта и 0 рассрочка.

У коллег аналогично. Возможно потому что обитаю в прифронтовом Запорожье.
Vorlon
 
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  #<1 ... 94959697
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