WallNutPen написав:Моня прислало такое:
"Отмена льготных условий
С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия.
Какие будут тарифы с 1 августа:
3.1% в месяц по карте;
1,9% в месяц по Рассрочке, Покупке частями и Кредиту наличными."
Я стесняюсь спросить - не ошибаюсь ли я что моня обещала возвращать довоенный кред.лим тем кто согласится на повышенный (по сути довоенный) процент - так а шо обещанное не пошло? Или решили и лимиты не повышать и ставку повысить всем вместе? Мне то как раз фиолетово - из грейса постараюсь не выпасть, но моня как обычно обещает много, но делает далеко не все
А разве не всем вернул? Мне по двум аккам без всякого согласия вернул довоенные лимиты, правда они были не большими 35К и 10К, может поэтому...