Тут напели дифирамбы идеи и бвр - попробовал купить билеты в Прагу - оплата на укр.сайте фликсбаса в гривне в указанной сумму не проходит, так как запрос идёт почти на 1к больше. Или я что-то делаю не так?
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:12
Как всё-таки оплатить фликсбасу
Тут напели дифирамбы идеи и бвр - попробовал купить билеты в Прагу - оплата на укр.сайте фликсбаса в гривне в указанной сумму не проходит, так как запрос идёт почти на 1к больше. Или я что-то делаю не так?
Додано: Пон 11 лип, 2022 20:16
Re: monobank
Додано: Пон 11 лип, 2022 20:17
Re: monobank
Так монобанк за DCC сильно завышает. Все таки вам в ИДЕЮ или БВР, МОНО лиш до 350 грн норм списывает.
Додано: Пон 11 лип, 2022 20:25
Так ведь я написал как раз о попытках оплатить картами идеи и бвр
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