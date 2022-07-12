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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:12

Как всё-таки оплатить фликсбасу

  BBC написав:
  patrikk написав:
  Кащей написав:Работает как нужно. Правда, у БВР комиссия за конвертацию взимается и за покупки в DCCшной гривне.

А идейной кредиткой кбв кошерно пройдет?

Да

Тут напели дифирамбы идеи и бвр - попробовал купить билеты в Прагу - оплата на укр.сайте фликсбаса в гривне в указанной сумму не проходит, так как запрос идёт почти на 1к больше. Или я что-то делаю не так?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:16

Re: monobank

по широко известным в узких кругах телеграмм каналам начали гулять скрины где счастливчики выиграли отказ от обслуживания со стороны кота. розыгрыш проводился среди клиентов, активно использующих валютные переводы
Зображення
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:17

Re: monobank

  patrikk написав:Тут напели дифирамбы идеи и бвр - попробовал купить билеты в Прагу - оплата на укр.сайте фликсбаса в гривне в указанной сумму не проходит, так как запрос идёт почти на 1к больше. Или я что-то делаю не так?
Так монобанк за DCC сильно завышает. Все таки вам в ИДЕЮ или БВР, МОНО лиш до 350 грн норм списывает.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 20:25

  BBC написав:
  patrikk написав:Тут напели дифирамбы идеи и бвр - попробовал купить билеты в Прагу - оплата на укр.сайте фликсбаса в гривне в указанной сумму не проходит, так как запрос идёт почти на 1к больше. Или я что-то делаю не так?
Так монобанк за DCC сильно завышает. Все таки вам в ИДЕЮ или БВР, МОНО лиш до 350 грн норм списывает.
Так ведь я написал как раз о попытках оплатить картами идеи и бвр
patrikk
 
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