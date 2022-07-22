monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лип, 2022 18:40
mihasik написав:Подскажите, из Америки 200дол. принять, чем сейчас выгоднее всего? Напрямую по номеру карты,я так понимаю, не получится?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E5H8aE2Wsg5HKXaFN3MGG7WKt9cUoJtb5sGhR71Hn1y7nMha9PHe4k3QK6J1NNal&id=100001559543316
мне скидывали. курс - прием карточный ( на тот момент 29.25) месяца два назад
evvk1
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Додано: Вів 12 лип, 2022 18:49
mihasik написав:
Подскажите, из Америки 200дол. принять, чем сейчас выгоднее всего?
Напрямую по номеру карты,я так понимаю, не получится?
Попробуйте ТрансферГоу
У меня евро прям на карту упали
Рефка в личке
Amethyst
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:49
Моня вернул, оплату частями в счёт кредитных денег без комсы !!
mihasik
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:31
Подскажите, пожалуйста, можно ли платить коммунальные как в Привате? Вводишь адрес жилья и сразу отображаются все платежи за воду, тепло, газ...
AximuS
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:19
AximuS написав:
Подскажите, пожалуйста, можно ли платить коммунальные как в Привате? Вводишь адрес жилья и сразу отображаются все платежи за воду, тепло, газ...
Платити можна, але підтягування далеко не таке просунуте, як у Прихваті: щось доведеться додати руками, десь доведеться звірити з квитанцією.
klug
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:18
mihasik 1 платеж да , но 2 и следующие с %
Bankua
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:41
У нас є зьміни: відтепєр по банці 0,1% річних. Щячно...
А ще Олєжку Горохівського колотить від того, що не його банк тепєр на пєрших місцях в гугл апп плеї)))
https://t.me/OGoMono/938
042013
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