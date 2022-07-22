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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:40

Re: monobank

mihasik написав:Подскажите, из Америки 200дол. принять, чем сейчас выгоднее всего?
Напрямую по номеру карты,я так понимаю, не получится?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E5H8aE2Wsg5HKXaFN3MGG7WKt9cUoJtb5sGhR71Hn1y7nMha9PHe4k3QK6J1NNal&id=100001559543316
мне скидывали. курс - прием карточный ( на тот момент 29.25) месяца два назад
evvk1
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:49

  mihasik написав:Подскажите, из Америки 200дол. принять, чем сейчас выгоднее всего?
Напрямую по номеру карты,я так понимаю, не получится?

Попробуйте ТрансферГоу
У меня евро прям на карту упали
Рефка в личке
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 11:49

Re: monobank

Моня вернул, оплату частями в счёт кредитных денег без комсы !!
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 13:31

Подскажите, пожалуйста, можно ли платить коммунальные как в Привате? Вводишь адрес жилья и сразу отображаются все платежи за воду, тепло, газ...
AximuS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:19

  AximuS написав:Подскажите, пожалуйста, можно ли платить коммунальные как в Привате? Вводишь адрес жилья и сразу отображаются все платежи за воду, тепло, газ...

Платити можна, але підтягування далеко не таке просунуте, як у Прихваті: щось доведеться додати руками, десь доведеться звірити з квитанцією.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:18

mihasik
1 платеж да , но 2 и следующие с %
Bankua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:41

У нас є зьміни: відтепєр по банці 0,1% річних. Щячно...

Зображення

А ще Олєжку Горохівського колотить від того, що не його банк тепєр на пєрших місцях в гугл апп плей маркеті))) https://t.me/OGoMono/938
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:39

Re: monobank

  042013 написав:У нас є зьміни: відтепєр по банці 0,1% річних. Щячно...
Ну дааа: у Анюты 10%, у Гроха 0.1% -- Тигипыч рулит :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 96979899
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