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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лип, 2022 09:38
Поясните с рассрочкой, както пропустил этот момент. Сейчас если рассрочка гасится в счет кредитных средств - есть дополнительная плата? Или главное карту до 30го числа пополнить?
А то приходили от моно какие то сообщения, чтото меняли, так и не понял когда вносить?
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Moneta
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:10
Moneta написав:
Поясните с рассрочкой, както пропустил этот момент. Сейчас если рассрочка гасится в счет кредитных средств - есть дополнительная плата? Или главное карту до 30го числа пополнить?
А то приходили от моно какие то сообщения, чтото меняли, так и не понял когда вносить?
З 14.07.22 Моно відмінив коміси за росрочки. Можете вносити кошти в останній день місяця.
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novichok
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Додано: Суб 23 лип, 2022 20:34
Підкажіть, будь ласка, при замовленні білої картки чи є можливість вибрати МПС Mastercard/Visa?
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Arbitr
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Додано: Суб 23 лип, 2022 20:49
Arbitr написав:
Підкажіть, будь ласка, при замовленні білої картки чи є можливість вибрати МПС Mastercard/Visa?
Была точно. Чтобы наверняка уточните в поддержке банка а то вдруг что поменялось.
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WallNutPen
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Додано: Суб 23 лип, 2022 22:20
novichok написав:
З 14.07.22 Моно відмінив коміси за росрочки. Можете вносити кошти в останній день місяця.
Рассрочки остаются платными, комиссия 1,6 % в месяц (1,9 % для рассрочек, которые будут оформлены с 01.08.2022).
Ежемесячный платеж по рассрочке списывается с основной карты (черной, платиновой или железной) ежемесячно в день оформления рассрочки.
С 14.07.2022 не берется дополнительная комиссия за списание ежемесячного платежа за счет кредитных средств по рассрочкам и покупкам частями, оформленным с 13.05.2022.
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Bosstone
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Додано: Нед 24 лип, 2022 11:15
Продукты monobank становятся всё запутаннее и запутаннее...
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Howl
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Додано: Нед 24 лип, 2022 11:24
когда в стране кризис,то и банки начинают мутить. Надо их тарифы проверять сейчас каждую неделю.
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Игорь Алексеевич
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