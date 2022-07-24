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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

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monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:38

Поясните с рассрочкой, както пропустил этот момент. Сейчас если рассрочка гасится в счет кредитных средств - есть дополнительная плата? Или главное карту до 30го числа пополнить?

А то приходили от моно какие то сообщения, чтото меняли, так и не понял когда вносить?
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:10

  Moneta написав:Поясните с рассрочкой, както пропустил этот момент. Сейчас если рассрочка гасится в счет кредитных средств - есть дополнительная плата? Или главное карту до 30го числа пополнить?

А то приходили от моно какие то сообщения, чтото меняли, так и не понял когда вносить?

З 14.07.22 Моно відмінив коміси за росрочки. Можете вносити кошти в останній день місяця.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:34

Re: monobank

Підкажіть, будь ласка, при замовленні білої картки чи є можливість вибрати МПС Mastercard/Visa?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:49

  Arbitr написав:Підкажіть, будь ласка, при замовленні білої картки чи є можливість вибрати МПС Mastercard/Visa?

Была точно. Чтобы наверняка уточните в поддержке банка а то вдруг что поменялось.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:20

  novichok написав:З 14.07.22 Моно відмінив коміси за росрочки. Можете вносити кошти в останній день місяця.

Рассрочки остаются платными, комиссия 1,6 % в месяц (1,9 % для рассрочек, которые будут оформлены с 01.08.2022).

Ежемесячный платеж по рассрочке списывается с основной карты (черной, платиновой или железной) ежемесячно в день оформления рассрочки.

С 14.07.2022 не берется дополнительная комиссия за списание ежемесячного платежа за счет кредитных средств по рассрочкам и покупкам частями, оформленным с 13.05.2022.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:15

Re: monobank

Продукты monobank становятся всё запутаннее и запутаннее... :)
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:24

когда в стране кризис,то и банки начинают мутить. Надо их тарифы проверять сейчас каждую неделю.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 979899100
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