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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:46

  Вкладчик1234 написав:Моня какой-то паранойей заболел.
10к лимита в грейсе до конца июля. За неделю получил сообщения наверно во все возможные каналы: "внесите хотя бы мин. платёж, а то пожалуемся даже в Европу".
Моня, я внесу не только мин. платёж, а всю задолженность, через неделю, как делал это даже когда было использовано 100к, - не надо задалбывать и угрожать Европой :)

Наверное живёте в области квалифицированной как "прифронтовая"? Банки сейчас стали очковать по поводу прифронтовой прописки - мне один банк уже три недели подряд звонит и на вопрос а что собственно случилось - я и из грейса никогда не выпадал а вы за ОМП волнуетесь которое внести надо ещё только в середине августа - так они прямо ответили "вы живёте в области где идут боевые действия - мы переживаем - берегите себя". Так там общая сумма долга вообще чуть больше 4к. А у вас таки "червонец" ;)
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  #<1 ... 9899100101
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