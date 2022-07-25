Вкладчик1234 написав:Моня какой-то паранойей заболел.
10к лимита в грейсе до конца июля. За неделю получил сообщения наверно во все возможные каналы: "внесите хотя бы мин. платёж, а то пожалуемся даже в Европу".
Моня, я внесу не только мин. платёж, а всю задолженность, через неделю, как делал это даже когда было использовано 100к, - не надо задалбывать и угрожать Европой
Наверное живёте в области квалифицированной как "прифронтовая"? Банки сейчас стали очковать по поводу прифронтовой прописки - мне один банк уже три недели подряд звонит и на вопрос а что собственно случилось - я и из грейса никогда не выпадал а вы за ОМП волнуетесь которое внести надо ещё только в середине августа - так они прямо ответили "вы живёте в области где идут боевые действия - мы переживаем - берегите себя". Так там общая сумма долга вообще чуть больше 4к. А у вас таки "червонец"