Вкладчик1234 написав:Моня какой-то паранойей заболел. 10к лимита в грейсе до конца июля. За неделю получил сообщения наверно во все возможные каналы: "внесите хотя бы мин. платёж, а то пожалуемся даже в Европу". Моня, я внесу не только мин. платёж, а всю задолженность, через неделю, как делал это даже когда было использовано 100к, - не надо задалбывать и угрожать Европой
Наверное живёте в области квалифицированной как "прифронтовая"? Банки сейчас стали очковать по поводу прифронтовой прописки - мне один банк уже три недели подряд звонит и на вопрос а что собственно случилось - я и из грейса никогда не выпадал а вы за ОМП волнуетесь которое внести надо ещё только в середине августа - так они прямо ответили "вы живёте в области где идут боевые действия - мы переживаем - берегите себя". Так там общая сумма долга вообще чуть больше 4к. А у вас таки "червонец"
Хочу валютну картку монобанку добавити дружині google pay, щоб вона зняла собі кошти у Франції. Моно каже що візьми 2 процента комісії, ліміт 100000 грн. Підкажіть, хто знає, чи є у Франції безконтактні банкомати і чи можна там зняти таку суму готівкою? Що цікавить чи візьме Євросоюз додаткову комісію за готівку операцію?
Подскажите, можно ли здесь по p2p отправлять средства на карту иностранного банка? Я пробовал перевести со своей гривневой карты на долларовую, но платеж не проходит. В чем причина? Может, нужно открыть долларовую и переводить с неё?
Tegularius написав:Подскажите, можно ли здесь по p2p отправлять средства на карту иностранного банка? Я пробовал перевести со своей гривневой карты на долларовую, но платеж не проходит. В чем причина? Может, нужно открыть долларовую и переводить с неё?
Каким образом вы пытались отправить и на какой банк?