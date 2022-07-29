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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:24

  Kalgan написав:Зображення

Так а что именно известно по поводу самого курса мони? Я так понимаю речь не идёт о покупке валюты на бирже под депозиты. Поэтому думаю вначале таки стоит дождаться самих курсов...
И ещё момент - а что там с лимитом таких депозитов, которые тот таки НБУ установил? 50000 грн эквивалент будет или нет?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:02

WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:20

  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Чи з віддачею баксів не буде потім проблем....
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:37

  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Вы сейчас о каком курсе говорите? О том что светится сейчас по карточным операциям? Хочу ошибиться, но лично мне кажется что от мони тут обязательно будет какой-то "финт ушами". Из возможных вариантов - с введением "анонсированной" услуги:
1) Вырастет карточный курс (маловероятно ибо тем самым будут наказаны клиенты просто платящие за границей);
2) Банк введет "специальный" курс чисто под данные операции (вот это мне кажется более вероятно - тем более что случаев когда в банке есть 3-4 разных валютных курса - не мало).
Может еще что придумают неординарное - это ж моня - эти могут. Но ждать осталось недолго - в течении недели все узнаем. Если что, то я попкорн уже купил.
WallNutPen
 
Повідомлень: 732
З нами з: 08.06.20
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Подякували: 198 раз.
 
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  #<1 ... 99100101102
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