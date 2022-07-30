RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:24

  Kalgan написав:Зображення

Так а что именно известно по поводу самого курса мони? Я так понимаю речь не идёт о покупке валюты на бирже под депозиты. Поэтому думаю вначале таки стоит дождаться самих курсов...
И ещё момент - а что там с лимитом таких депозитов, которые тот таки НБУ установил? 50000 грн эквивалент будет или нет?
WallNutPen
 
Повідомлень: 738
З нами з: 08.06.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:02

WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4830
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:20

  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Чи з віддачею баксів не буде потім проблем....
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:37

  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Вы сейчас о каком курсе говорите? О том что светится сейчас по карточным операциям? Хочу ошибиться, но лично мне кажется что от мони тут обязательно будет какой-то "финт ушами". Из возможных вариантов - с введением "анонсированной" услуги:
1) Вырастет карточный курс (маловероятно ибо тем самым будут наказаны клиенты просто платящие за границей);
2) Банк введет "специальный" курс чисто под данные операции (вот это мне кажется более вероятно - тем более что случаев когда в банке есть 3-4 разных валютных курса - не мало).
Может еще что придумают неординарное - это ж моня - эти могут. Но ждать осталось недолго - в течении недели все узнаем. Если что, то я попкорн уже купил.
WallNutPen
 
Повідомлень: 738
З нами з: 08.06.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:36

Re: monobank

  WallNutPen написав:Если что, то я попкорн уже купил.

А полтишок приготовили? :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 05.05.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 05:02

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:Если что, то я попкорн уже купил.

А полтишок приготовили? :wink:

Пока нет. Но если вдруг окажется, что как тут говорят курс у моно будет 37, то не пожалею отдеру от "примотанных скотчем к телу" чуть больше десятка "синих" банкнот и обменяю их в ближайшем обменнике на "пиисят" чтобы помочь Гороху сотоварищи в их нелёгком бизнесе привлечения валютных депо
WallNutPen
 
Повідомлень: 738
З нами з: 08.06.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 06:43

Re: monobank

Ну вот я тож задумался. Но ток сначала гляну, шо ж тот загонщик придумает )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 05.05.21
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:43

  lov2108 написав:
  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Чи з віддачею баксів не буде потім проблем....

Якщо поряд немає відділення Універсалу, то доступність валюти тут буде рівня А-Банк. Тому варіанти можливі, особливо під час війни.
klug
 
Повідомлень: 7176
З нами з: 18.08.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:03

Re: monobank

А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Oktawa
 
Повідомлень: 496
З нами з: 08.11.17
Подякував: 469 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:04

Re: monobank

Oktawa написав:А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Можна.
Zochan
 
Повідомлень: 558
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 100101102103>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan, motosmile і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (347)
30.07.2022 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.