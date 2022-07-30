Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:37

Ромасик написав: WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Вы сейчас о каком курсе говорите? О том что светится сейчас по карточным операциям? Хочу ошибиться, но лично мне кажется что от мони тут обязательно будет какой-то "финт ушами". Из возможных вариантов - с введением "анонсированной" услуги:1) Вырастет карточный курс (маловероятно ибо тем самым будут наказаны клиенты просто платящие за границей);2) Банк введет "специальный" курс чисто под данные операции (вот это мне кажется более вероятно - тем более что случаев когда в банке есть 3-4 разных валютных курса - не мало).Может еще что придумают неординарное - это ж моня - эти могут. Но ждать осталось недолго - в течении недели все узнаем. Если что, то я попкорн уже купил.