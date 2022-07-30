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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:19

  Zochan написав:
Oktawa написав:А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Можна.

Только валютообмена тут сейчас нет.
WallNutPen
 
Повідомлень: 738
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:21

  WallNutPen написав:
  Zochan написав:
Oktawa написав:А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Можна.

Только валютообмена тут сейчас нет.

так на сл. недели ж ждем возможность открытия валютного вклада с грн-карты.
Возврат, надеюсь, на валютку то будет... Хотя Горох может шото и инновационнннное насочинять
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:23

Re: monobank

WallNutPen написав:Только валютообмена тут сейчас нет.

Тільки для продажу валюти.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:25

Re: monobank

І для соц депо за гривні, якщо умови будуть нормальні.
Zochan
 
Повідомлень: 558
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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  #<1 ... 100101102103
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