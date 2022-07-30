Только валютообмена тут сейчас нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:19
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:21
так на сл. недели ж ждем возможность открытия валютного вклада с грн-карты.
Возврат, надеюсь, на валютку то будет... Хотя Горох может шото и инновационнннное насочинять
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:23
Re: monobank
Тільки для продажу валюти.
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:25
Re: monobank
І для соц депо за гривні, якщо умови будуть нормальні.
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