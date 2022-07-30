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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 09:19
Zochan написав:
Oktawa написав:А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Можна.
Только валютообмена тут сейчас нет.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:21
WallNutPen написав: Zochan написав:
Oktawa написав:А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Можна.
Только валютообмена тут сейчас нет.
так на сл. недели ж ждем возможность открытия валютного вклада с грн-карты.
Возврат, надеюсь, на валютку то будет... Хотя Горох может шото и инновационнннное насочинять
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:23
WallNutPen написав:Только валютообмена тут сейчас нет.
Тільки для продажу валюти.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:25
І для соц депо за гривні, якщо умови будуть нормальні.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:04
klug написав: lov2108 написав: Ромасик написав:WallNutPen
то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше
Чи з віддачею баксів не буде потім проблем....
Якщо поряд немає відділення Універсалу, то доступність валюти тут буде рівня А-Банк. Тому варіанти можливі, особливо під час війни.
Мне как раз в А-Банке чаще удавалось снять валюту с мониных карт, чем в Универсале. У тех в кассе один ответ - заказывайте на горячке, а на горячке "к сожалению, заказать нет возможности. снятие будет происходить по факту наличия суммы в кассе".
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:16
Zochan написав:
І для соц депо за гривні, якщо умови будуть нормальні.
Хочу заметить что Гороховский о "социальном" депозите ничего не писал. Писал, что депо будет, купить можно будет по курсу который предложит приложение, что не будет никаких доп комиссий (читай все будет учтено в курсе), а вот что что-то в этом будет социальное - не писал. Поэтому чтобы не было больших разочарований, лучше не лелеять больших ожиданий от анонсированного
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:30
WallNutPen написав: Ромасик написав:WallNutPen
то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше
Вы сейчас о каком курсе говорите? О том что светится сейчас по карточным операциям? Хочу ошибиться, но лично мне кажется что от мони тут обязательно будет какой-то "финт ушами".
Почему же сразу финт? Аккорд может продавать по 36,94, чем моня хуже? Овгз хорошо прикрутили. С финтехом моня справляется прекрасно.
Единственный финт был от Гороха 20 февраля, когда он сказал продавать доллары
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:45
Ромасик написав: WallNutPen написав: Ромасик написав:WallNutPen
то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше
Вы сейчас о каком курсе говорите? О том что светится сейчас по карточным операциям? Хочу ошибиться, но лично мне кажется что от мони тут обязательно будет какой-то "финт ушами".
Почему же сразу финт? Аккорд может продавать по 36,94, чем моня хуже? Овгз хорошо прикрутили. С финтехом моня справляется прекрасно.
Единственный финт был от Гороха 20 февраля, когда он сказал продавать доллары
Вы не знаете отношение Гороха к "сильно умным"?
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