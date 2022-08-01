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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

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monobank 4.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
42%
10
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:19

  Zochan написав:
Oktawa написав:А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Можна.

Только валютообмена тут сейчас нет.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:21

  WallNutPen написав:
  Zochan написав:
Oktawa написав:А если нет валютной карты можно ли открыть виртуальную для валютообмена, здесь они есть?
Можна.

Только валютообмена тут сейчас нет.

так на сл. недели ж ждем возможность открытия валютного вклада с грн-карты.
Возврат, надеюсь, на валютку то будет... Хотя Горох может шото и инновационнннное насочинять
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:23

Re: monobank

WallNutPen написав:Только валютообмена тут сейчас нет.

Тільки для продажу валюти.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:25

Re: monobank

І для соц депо за гривні, якщо умови будуть нормальні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:04

  klug написав:
  lov2108 написав:
  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Чи з віддачею баксів не буде потім проблем....

Якщо поряд немає відділення Універсалу, то доступність валюти тут буде рівня А-Банк. Тому варіанти можливі, особливо під час війни.

Мне как раз в А-Банке чаще удавалось снять валюту с мониных карт, чем в Универсале. У тех в кассе один ответ - заказывайте на горячке, а на горячке "к сожалению, заказать нет возможности. снятие будет происходить по факту наличия суммы в кассе".
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:16

  Zochan написав:І для соц депо за гривні, якщо умови будуть нормальні.

Хочу заметить что Гороховский о "социальном" депозите ничего не писал. Писал, что депо будет, купить можно будет по курсу который предложит приложение, что не будет никаких доп комиссий (читай все будет учтено в курсе), а вот что что-то в этом будет социальное - не писал. Поэтому чтобы не было больших разочарований, лучше не лелеять больших ожиданий от анонсированного
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:30

  WallNutPen написав:
  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Вы сейчас о каком курсе говорите? О том что светится сейчас по карточным операциям? Хочу ошибиться, но лично мне кажется что от мони тут обязательно будет какой-то "финт ушами".

Почему же сразу финт? Аккорд может продавать по 36,94, чем моня хуже? Овгз хорошо прикрутили. С финтехом моня справляется прекрасно.
Единственный финт был от Гороха 20 февраля, когда он сказал продавать доллары
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:45

  Ромасик написав:
  WallNutPen написав:
  Ромасик написав:WallNutPen то курс у застосунку 37. Комиссия включена и немного блльше

Вы сейчас о каком курсе говорите? О том что светится сейчас по карточным операциям? Хочу ошибиться, но лично мне кажется что от мони тут обязательно будет какой-то "финт ушами".

Почему же сразу финт? Аккорд может продавать по 36,94, чем моня хуже? Овгз хорошо прикрутили. С финтехом моня справляется прекрасно.
Единственный финт был от Гороха 20 февраля, когда он сказал продавать доллары

Вы не знаете отношение Гороха к "сильно умным"?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:23

  Кащей написав:Мне как раз в А-Банке чаще удавалось снять валюту с мониных карт, чем в Универсале. У тех в кассе один ответ - заказывайте на горячке, а на горячке "к сожалению, заказать нет возможности. снятие будет происходить по факту наличия суммы в кассе".

Проблема у тому, що для А-Банки Ви клієнт чужий і, якщо буде нестача кешу, формально вимагати від неї Ви нічого не зможете.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:50

Мало верится что горох на депо будет по курсу НБУ продавать. Будет дороже, как у суркисов.
demichh
 
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