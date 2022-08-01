RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:40

  demichh написав:Мало верится что горох на депо будет по курсу НБУ продавать. Будет дороже, как у суркисов.

Він і не казав що по курсу НБУ буде.Самі придумали.А потім будуть казати який він поганий.
посетитель
 
Повідомлень: 515
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:01

К гадалке не ходи - в курс валют ещё заложат комис, чтобы Горох не остался внакладе
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101102103104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, liliya_logical, ramaz, root, S i m, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.