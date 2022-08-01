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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 сер, 2022 08:40
demichh написав:
Мало верится что горох на депо будет по курсу НБУ продавать. Будет дороже, как у суркисов.
Він і не казав що по курсу НБУ буде.Самі придумали.А потім будуть казати який він поганий.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:01
К гадалке не ходи - в курс валют ещё заложат комис, чтобы Горох не остался внакладе
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:50
Подскажите, теперь за пользование кредитным лимитом начисляют %? Льготного периода уже нет?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:58
zuker1111 написав:
Подскажите, теперь за пользование кредитным лимитом начисляют %? Льготного периода уже нет?
лафа завершиласьhttps://delo.ua/uk/banks/klijentam-mono ... ti-400781/
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:01
Он же не о кредитных каникулах спросил. Вопрос был о льготном периоде, который никто не отменял.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:04
zuker1111 написав:Подскажите, теперь за пользование кредитным лимитом начисляют %? Льготного периода уже нет?
Пільговий період залишається без змін.
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