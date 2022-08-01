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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:40

  demichh написав:Мало верится что горох на депо будет по курсу НБУ продавать. Будет дороже, как у суркисов.

Він і не казав що по курсу НБУ буде.Самі придумали.А потім будуть казати який він поганий.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:01

К гадалке не ходи - в курс валют ещё заложат комис, чтобы Горох не остался внакладе
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:50

Re: monobank

Подскажите, теперь за пользование кредитным лимитом начисляют %? Льготного периода уже нет?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:58

  zuker1111 написав:Подскажите, теперь за пользование кредитным лимитом начисляют %? Льготного периода уже нет?


лафа завершилась

https://delo.ua/uk/banks/klijentam-mono ... ti-400781/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:01

  greenozon написав:
  zuker1111 написав:Подскажите, теперь за пользование кредитным лимитом начисляют %? Льготного периода уже нет?


лафа завершилась

https://delo.ua/uk/banks/klijentam-mono ... ti-400781/

Он же не о кредитных каникулах спросил. Вопрос был о льготном периоде, который никто не отменял.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:04

Re: monobank

zuker1111 написав:Подскажите, теперь за пользование кредитным лимитом начисляют %? Льготного периода уже нет?

Пільговий період залишається без змін.
Zochan
 
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