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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:17

  Andrey2512 написав:greenozon так )

Курс який виходить з усіма комісами?
39? :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:58

  Успіх написав:Курс який виходить з усіма комісами?
39? :mrgreen:


Курс купівлі як при розрахунках карткою. Станом на зараз 37,03 грн/$ та 37,87 грн/ €. Виплата депозитну на валютну картку в Monobank або ж готівкою через касу Універсал-банк/А-банку.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:18

А теперь уже курс 37.5.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:23

А подскажите пожалуйста, сам забыл, если карту моно пополнять с карты для выплат привата то моно компенсирует комис или нет и если да то от какой суммы? Спасибо
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:24

  ingtrans написав:А теперь уже курс 37.5.

де ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:26

  Diablo1977 написав:А подскажите пожалуйста, сам забыл, если карту моно пополнять с карты для выплат привата то моно компенсирует комис или нет и если да то от какой суммы? Спасибо

Не компенсирует.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:27

  Kalgan написав:
  ingtrans написав:А теперь уже курс 37.5.

де ?

В приложении monobank.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:28

Re: monobank

Гороховський обещал же без комсы? Обещал.

Вот и получите курс 37.5
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:30

  Kalgan написав:
  ingtrans написав:А теперь уже курс 37.5.

де ?

Там, где полчаса назад было 37,03
vollena71
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