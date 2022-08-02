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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 16:17
Andrey2512 написав:greenozon
так )
Курс який виходить з усіма комісами?
39?
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Успіх
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Додано: Вів 02 сер, 2022 16:58
Успіх написав:
Курс який виходить з усіма комісами?
39?
Курс купівлі як при розрахунках карткою. Станом на зараз 37,03 грн/$ та 37,87 грн/ €. Виплата депозитну на валютну картку в Monobank або ж готівкою через касу Універсал-банк/А-банку.
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Ivanhoe
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:18
А теперь уже курс 37.5.
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ingtrans
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:23
А подскажите пожалуйста, сам забыл, если карту моно пополнять с карты для выплат привата то моно компенсирует комис или нет и если да то от какой суммы? Спасибо
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Diablo1977
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:24
ingtrans написав:
А теперь уже курс 37.5.
де ?
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Kalgan
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:26
Diablo1977 написав:
А подскажите пожалуйста, сам забыл, если карту моно пополнять с карты для выплат привата то моно компенсирует комис или нет и если да то от какой суммы? Спасибо
Не компенсирует.
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lara_08
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:27
Kalgan написав: ingtrans написав:
А теперь уже курс 37.5.
де ?
В приложении monobank.
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ingtrans
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:28
Гороховський обещал же без комсы? Обещал.
Вот и получите курс 37.5
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:30
Kalgan написав: ingtrans написав:
А теперь уже курс 37.5.
де ?
Там, где полчаса назад было 37,03
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vollena71
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