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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107>

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monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:05

  klug написав:Уже 37,9

Но главное, что без комиссии же :) Так смотри через пару часов получится курс, как в А-Банке.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:05

По 37,90 покупать не будем, подождем :D

Пусть монофанаты кормят своего Гороха.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:10

  Vert написав:По 37,90 покупать не будем, подождем :D

Пусть монофанаты кормят своего Гороха.

всьоо, сдулся Горох.
Ну загонщик как загонщик
.. но касииво ж было
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:13

  Amethyst написав:
  Vert написав:По 37,90 покупать не будем, подождем :D

Пусть монофанаты кормят своего Гороха.

всьоо, сдулся Горох.
Ну загонщик как загонщик
.. но касииво ж было

ЧТД
Востаннє редагувалось WallNutPen в Вів 02 сер, 2022 19:14, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:14

Re: monobank

  Amethyst написав:Ну загонщик как загонщик


Это они из-за этого депо так подняли карточный курс? Ахах я в шоке
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:16

Мудло ще пише, що попит поки слабенький - знущається. Дарма лиш гроші заводив...
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:18

  Andrey2512 написав:
  Amethyst написав:Ну загонщик как загонщик


Это они из-за этого депо так подняли карточный курс? Ахах я в шоке

То есть по итогу те кто платит гривневыми картами мони за границей одновременно стали платить больше? Шикарные депо - то есть одновременно с их запуском доходы мони стали существенно расти и по расчетным операциям :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:21

Re: monobank

  WallNutPen написав:То есть по итогу...

Ну Монька достаточно динамичен, мож утром проспятся и подумают щительней :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:38

Да уж. Из кота получилась жаба. Хоть бы до завтра подождали для приличия, типо след. опер.день.
100долл. купил для проверки, начал собирать на карту, а тут такое. Подленько.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:38

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:То есть по итогу...

Ну Монька достаточно динамичен, мож утром проспятся и подумают щительней :mrgreen:

Вот из-за своей динамичности (или благодаря ей) они и подняли курс почти на гривну в два подхода за какой-то час :) Но тоже надеюсь, что снизят. Что-то они палку сильно перегнули.
ingtrans
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