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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 19:05
klug написав:
Уже 37,9
Но главное, что без комиссии же
Так смотри через пару часов получится курс, как в А-Банке.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:05
По 37,90 покупать не будем, подождем
Пусть монофанаты кормят своего Гороха.
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Vert
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:10
Vert написав:
По 37,90 покупать не будем, подождем
Пусть монофанаты кормят своего Гороха.
всьоо, сдулся Горох.
Ну загонщик как загонщик
.. но касииво ж было
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:13
Amethyst написав: Vert написав:
По 37,90 покупать не будем, подождем
Пусть монофанаты кормят своего Гороха.
всьоо, сдулся Горох.
Ну загонщик как загонщик
.. но касииво ж было
ЧТД
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Вів 02 сер, 2022 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:14
Amethyst написав:
Ну загонщик как загонщик
Это они из-за этого депо так подняли карточный курс? Ахах я в шоке
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Andrey2512
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:16
Мудло ще пише, що попит поки слабенький - знущається. Дарма лиш гроші заводив...
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klug
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:18
Andrey2512 написав: Amethyst написав:
Ну загонщик как загонщик
Это они из-за этого депо так подняли карточный курс? Ахах я в шоке
То есть по итогу те кто платит гривневыми картами мони за границей одновременно стали платить больше? Шикарные депо - то есть одновременно с их запуском доходы мони стали существенно расти и по расчетным операциям
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WallNutPen
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:21
WallNutPen написав:
То есть по итогу...
Ну Монька достаточно динамичен, мож утром проспятся и подумают щительней
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:38
Да уж. Из кота получилась жаба. Хоть бы до завтра подождали для приличия, типо след. опер.день.
100долл. купил для проверки, начал собирать на карту, а тут такое. Подленько.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:38
Amethyst написав: WallNutPen написав:
То есть по итогу...
Ну Монька достаточно динамичен, мож утром проспятся и подумают щительней
Вот из-за своей динамичности (или благодаря ей) они и подняли курс почти на гривну в два подхода за какой-то час
Но тоже надеюсь, что снизят. Что-то они палку сильно перегнули.
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ingtrans
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