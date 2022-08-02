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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 19:39
Клиент_ написав:
Да уж. Из кота получилась жаба. Хоть бы до завтра подождали для приличия, типо след. опер.день.
100долл. купил для проверки, начал собирать на карту, а тут такое. Подленько.
Нафиг личного, жах-бизнес
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:42
Amethyst написав:
Нафиг личного, жах-бизнес
Верблюд, ялла-ялла.
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klug
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:47
ingtrans написав: Amethyst написав: WallNutPen написав:
То есть по итогу...
Ну Монька достаточно динамичен, мож утром проспятся и подумают щительней
Вот из-за своей динамичности (или благодаря ей) они и подняли курс почти на гривну в два подхода за какой-то час
Но тоже надеюсь, что снизят. Что-то они палку сильно перегнули.
Тем кто еще до сегодня питал иллюзии по этому поводу можно попытаться дать ответ на вопрос: - зачем моня запускал конвертационные депо?
Варианты ответа:
а) чтобы в тяжелое время дать возможность клиентам комфортно купить валюту;
б) чтобы навариться на... Впрочем не важно - пусть будет просто "чтобы наварится"
в) ваш вариант...
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WallNutPen
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:49
б) але зазвичай перши час Горох тримає конкурентні умови, щоб хайпанути. Цього разу "перший час" був рекордно коротким.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:54
WallNutPen написав:
в) ваш вариант...
... для красоты, оч. технична аднака: верблюд, ялла-ялла
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:57
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vkladchiik
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:08
Найбільш підла поведінка в банківській системі щодо конвертаційних депозитів.
В претенденти на звання "Скунса" вийшла Моня та Горох!!!
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