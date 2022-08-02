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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:39

  Клиент_ написав:Да уж. Из кота получилась жаба. Хоть бы до завтра подождали для приличия, типо след. опер.день.
100долл. купил для проверки, начал собирать на карту, а тут такое. Подленько.

Нафиг личного, жах-бизнес
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:42

  Amethyst написав:Нафиг личного, жах-бизнес

Верблюд, ялла-ялла.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:47

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:То есть по итогу...

Ну Монька достаточно динамичен, мож утром проспятся и подумают щительней :mrgreen:

Вот из-за своей динамичности (или благодаря ей) они и подняли курс почти на гривну в два подхода за какой-то час :) Но тоже надеюсь, что снизят. Что-то они палку сильно перегнули.

Тем кто еще до сегодня питал иллюзии по этому поводу можно попытаться дать ответ на вопрос: - зачем моня запускал конвертационные депо?
Варианты ответа:
а) чтобы в тяжелое время дать возможность клиентам комфортно купить валюту;
б) чтобы навариться на... Впрочем не важно - пусть будет просто "чтобы наварится"
в) ваш вариант...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:49

б) але зазвичай перши час Горох тримає конкурентні умови, щоб хайпанути. Цього разу "перший час" був рекордно коротким.
klug
 
Повідомлень: 7196
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:54

Re: monobank

  WallNutPen написав:в) ваш вариант...

... для красоты, оч. технична аднака: верблюд, ялла-ялла
Amethyst
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Повідомлень: 2803
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:57

Re: monobank

Виглядає як звичайне наїбалово – вже 37,9 грн!

https://finclub.net/ua/news/monobank-pi ... ozyty.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:08

Re: monobank

Найбільш підла поведінка в банківській системі щодо конвертаційних депозитів.
В претенденти на звання "Скунса" вийшла Моня та Горох!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:19

  vkladchiik написав:Виглядає як звичайне наїбалово – вже 37,9 грн!

https://finclub.net/ua/news/monobank-pi ... ozyty.html

37,9 было 2 страницы тому назад. Ждем новых высот :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:44

Re: monobank

El Classico: на эти два прОцента и живу (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 06:11

cohan
За два часа 2 мульта чистимы заработать только на задирании курса. Во как.
anikola13
 
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