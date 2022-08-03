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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 08:04
Тем кто еще до сегодня питал иллюзии по этому поводу можно попытаться дать ответ на вопрос: - зачем моня запускал конвертационные депо?
Варианты ответа:
а) чтобы в тяжелое время дать возможность клиентам комфортно купить валюту
Лицемерие, конечно вещь полезная в жизни, но оно должно быть, хотя бы, правдоподобным. Не банк для вас, а вы для банка.
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Порт
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:18
Порт написав:
Лицемерие, конечно вещь полезная в жизни, но оно должно быть, хотя бы, правдоподобным. Не банк для вас, а вы для банка.
Наверное не все знают, что банки как бы борятся друг с другом за клиента, а не наоборот. Тем не менее факт остаётся фактом - почему-то Аккорд не исповедует политику "клиент для банка" и реализовал ту же услугу (привлечение конвертационного депозита онлайн) на вполне честных условиях по курсу и по ставке привлечения депо. Получается что есть и банки которые всё-таки что-то делают "для клиента" а не наоборот
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Сер 03 сер, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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WallNutPen
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Додано: Сер 03 сер, 2022 09:17
WallNutPen написав:
Глупость конечно вещь универсальная и оправдывает все.
А причем здесь глупость? Мы, наверное, по-разному понимаем слова, которые Вы цитируете. Как по мне, Порт указывает на то, что monobank (или Гороховский) в данном случает поступает лицемерно и меняет идею взаимоотношений банка и клиента.
При этом Гороховский еще и "отчитывается" о сумме валюты на депозитах по этой программе: 2 млн., 5 млн... Интересно, чего это он о повышении курса ничего не написал: мы подняли курс на 47 коп., на 87 коп.?
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ingtrans
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Додано: Сер 03 сер, 2022 09:23
ingtrans наверное. Просто процитировано было не сообщение Гороховского. А мое
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WallNutPen
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Додано: Сер 03 сер, 2022 09:27
WallNutPen написав:ingtrans
наверное. Просто процитировано было не сообщение Гороховского. А мое
Ну та часть Вашего сообщения как раз и намекала на лицемерие, а Порт эту тему развил.
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ingtrans
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:27
ingtrans написав: WallNutPen написав:
Глупость конечно вещь универсальная и оправдывает все.
Загонщик оленей сразу же начинает с оскорблений, поскольку по другому не умеет. Странно, что пост не на всю страницу, видимо понял, что многословие ещё не признак убедительности.
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Порт
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:07
ingtrans написав: WallNutPen написав:
Глупость конечно вещь универсальная и оправдывает все.
А причем здесь глупость? Мы, наверное, по-разному понимаем слова, которые Вы цитируете. Как по мне, Порт указывает на то, что monobank (или Гороховский) в данном случает поступает лицемерно и меняет идею взаимоотношений банка и клиента.
При этом Гороховский еще и "отчитывается" о сумме валюты на депозитах по этой программе: 2 млн., 5 млн... Интересно, чего это он о повышении курса ничего не написал: мы подняли курс на 47 коп., на 87 коп.?
Там оказывается всё интереснее, курс покупки безналичной валюты не может быть выше +1% к официальному согласно Постановы НБУ. В комментариях Гороховскому об этом уже вовсю пишут.
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Vert
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:18
Vert написав:
Там оказывается всё интереснее, курс покупки безналичной валюты не может быть выше +1% к официальному согласно Постановы НБУ. В комментариях Гороховскому об этом уже вовсю пишут.
Я видел. Только Гороховский на этот счет молчит. Фактически его комментарии "а кто еще продает валюту в приложении?" и "начнут продавать, поговорим про сравнение курсов" отражают его отношение к курсу: сколько хотим, столько и ставим.
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ingtrans
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:21
все-таки свинорыльский народишко: высочайше позволили покупать онлайн дешевле чем в безтаблоидных ларьках, нет чтобы задонатить за услугу, еще и претензии, НБУ постновы какие-то, грамоте обучен шибко
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cohan
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:44
cohan написав:
все-таки свинорыльский народишко: высочайше позволили покупать онлайн дешевле чем в безтаблоидных ларьках, нет чтобы задонатить за услугу, еще и претензии, НБУ постновы какие-то, грамоте обучен шибко
Грйс-мэн написав:
Вы не знаете отношение Гороха к "сильно умным"?
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Грйс-мэн
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