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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:14

37,50 цікаво, хто кого перетерпить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:29

  klug написав:37,50 цікаво, хто кого перетерпить.

Нехай знижують до 37,00 і всі клієнти будуть їхні!
Бо є велика різниця - що відстояти у чергах в різних банках і подати заявку на завтра/післязавтра, а що в декілька кліків на смартфоні відкрити депо! :wink:
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Повідомлень: 3772
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38

  Успіх написав:
  klug написав:37,50 цікаво, хто кого перетерпить.

Нехай знижують до 37,00 і всі клієнти будуть їхні!
Бо є велика різниця - що відстояти у чергах в різних банках і подати заявку на завтра/післязавтра, а що в декілька кліків на смартфоні відкрити депо! :wink:


я думаю, моно так и сделает. Может сделать не постоянный курс 37, а каждый день менять его. Играть на нервах. :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5578
З нами з: 13.09.09
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