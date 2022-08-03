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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:14
37,50 цікаво, хто кого перетерпить.
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klug
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:29
klug написав:
37,50 цікаво, хто кого перетерпить.
Нехай знижують до 37,00 і всі клієнти будуть їхні!
Бо є велика різниця - що відстояти у чергах в різних банках і подати заявку на завтра/післязавтра, а що в декілька кліків на смартфоні відкрити депо!
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38
Успіх написав: klug написав:
37,50 цікаво, хто кого перетерпить.
Нехай знижують до 37,00 і всі клієнти будуть їхні!
Бо є велика різниця - що відстояти у чергах в різних банках і подати заявку на завтра/післязавтра, а що в декілька кліків на смартфоні відкрити депо!
я думаю, моно так и сделает. Может сделать не постоянный курс 37, а каждый день менять его. Играть на нервах.
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Игорь Алексеевич
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