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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:14
37,50 цікаво, хто кого перетерпить.
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klug
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:29
klug написав:
37,50 цікаво, хто кого перетерпить.
Нехай знижують до 37,00 і всі клієнти будуть їхні!
Бо є велика різниця - що відстояти у чергах в різних банках і подати заявку на завтра/післязавтра, а що в декілька кліків на смартфоні відкрити депо!
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Успіх
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:38
Успіх написав: klug написав:
37,50 цікаво, хто кого перетерпить.
Нехай знижують до 37,00 і всі клієнти будуть їхні!
Бо є велика різниця - що відстояти у чергах в різних банках і подати заявку на завтра/післязавтра, а що в декілька кліків на смартфоні відкрити депо!
я думаю, моно так и сделает. Может сделать не постоянный курс 37, а каждый день менять его. Играть на нервах.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:00
Игорь Алексеевич
Грати з клієнтами на нервах - коту дорожче. Так можна піти в пошук крейсера "масКва".
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V2
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:02
куди?
хто ще зробив мінялку на дивані?
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v57
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:10
v57 написав:
куди?
хто ще зробив мінялку на дивані?
Аккорд, но нуна сходить 1ю карту оформить
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:13
а у мона потом доляры у тас забирать, если в городе нет универса?
и с вертуалки как их перекинуть, вроде доляры низя
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:30
Успіх написав:
Нехай знижують до 37,00 і всі клієнти будуть їхні!
Не личить правовірному дешевше за гоїв торгувати.
Игорь Алексеевич написав:
а у мона потом доляры у тас забирать, если в городе нет универса?
А-Банк.
Игорь Алексеевич написав:
и с вертуалки как их перекинуть, вроде доляры низя
До віртуалки їх не треба допускати - знімати напряму з депо, тоді без комісії. Якщо впадуть на картку, то треба буде ще 0,9% відлистати.
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klug
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:28
klug написав:
До віртуалки їх не треба допускати - знімати напряму з депо, тоді без комісії. Якщо впадуть на картку, то треба буде ще 0,9% відлистати.
А хіба вони після закінчення депо, автоматом не падають на вказану картку?
Чи вони просто залишаються на рахунку?
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Успіх
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