Ні. Застосунок буде питати що робити з коштами:
-- перевести на свою картку;
-- зняти готівкою без комісії по коду у відділенні Універсал банку та/чи А-Банку.
Безкоштовно з валютної картки можна зняти кошти з депозиту тільки у відділенні Універсал банку.
Скоріше за все вони переходять на рахунок "До запитання".
Й ще є в тарифах цікавий пункт:
"Зняти депозит після закінчення строку можна протягом 5 календарних днів із наступного дня після дати закінчення строку депозиту".
Хз для чого він.
ps А так усе в це в поширених запитаннях у мобільному застосунку