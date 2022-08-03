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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:16

Re: monobank

  Успіх написав:А хіба вони після закінчення депо, автоматом не падають на вказану картку?
Ні. Застосунок буде питати що робити з коштами:
-- перевести на свою картку;
-- зняти готівкою без комісії по коду у відділенні Універсал банку та/чи А-Банку.

Безкоштовно з валютної картки можна зняти кошти з депозиту тільки у відділенні Універсал банку.

  Успіх написав:Чи вони просто залишаються на рахунку?
Скоріше за все вони переходять на рахунок "До запитання".

Й ще є в тарифах цікавий пункт:
"Зняти депозит після закінчення строку можна протягом 5 календарних днів із наступного дня після дати закінчення строку депозиту".
Хз для чого він.

ps А так усе в це в поширених запитаннях у мобільному застосунку ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:04

  Порт написав:
  ingtrans написав:
  WallNutPen написав:Глупость конечно вещь универсальная и оправдывает все.

Загонщик оленей сразу же начинает с оскорблений, поскольку по другому не умеет. Странно, что пост не на всю страницу, видимо понял, что многословие ещё не признак убедительности.

Где вы увидели оскорбление? Простая констатация факта.
"Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами"
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:14

Горох пише, що народ хаває курс і торгівля йде добре. IMHO, шанси, що він передумає знижуються.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41

  klug написав:Горох пише, що народ хаває курс і торгівля йде добре. IMHO, шанси, що він передумає знижуються.

Ну до 37,5 по крайней мере снизили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:53

  klug написав:Горох пише, що народ хаває курс і торгівля йде добре. IMHO, шанси, що він передумає знижуються.

Ця послуга апріорі не може бути надто популярною, тому що:

1. Пересічні в переважній більшості полюбляють готівковий долар, а не "віртуальний".
2. Пересічні також у нас не люблять депозити, особливо нерозривні, та а ще і з нульовою ставкою.
3. Зняти валюту з Моно ще той квест. О, я вже уявляю собі істерику монофанатів 3-го листопада, коли всі вони прийдуть в А-Банк, а їх всіх направлять у напрямку російського корабля.
4. Люди, у яких зараз є вільні 50к і які вони можуть заморозити на 3 міс. - переважно люди фінансово грамотні і почекають або повернення курсу на 37.03, або притомних пропозицій в інших банках з "пріложеніями", які нічим не гірші за Моно і за користування якими не потрібно буде доплачувати Гороху.
5. Готівковий курс пішов вниз і інтерес до інструменту падає.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:55

  ingtrans написав:
  klug написав:Горох пише, що народ хаває курс і торгівля йде добре. IMHO, шанси, що він передумає знижуються.

Ну до 37,5 по крайней мере снизили.

Думаю понизят. Самые голодные наедятся и тогда гороха попустит.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 20:53

  Vert написав: О, я вже уявляю собі істерику монофанатів 3-го листопада, коли всі вони прийдуть в А-Банк, а їх всіх направлять у напрямку російського корабля.
А я уявляю собі ще більшу істерику 3-го листопада у працівників тих відділень А-Банку :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:08

Загонщик оленей сразу же начинает с оскорблений, поскольку по другому не умеет. Странно, что пост не на всю страницу, видимо понял, что многословие ещё не признак убедительности.[/quote]
Где вы увидели оскорбление? Простая констатация факта.
"Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами"
(с) Державин[/quote]
Для тебя больше подходит такое: глупец гораздо чаще умного человека оказывается злым(загонщиком оленей).
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:09

  flysoulfly написав:
  Vert написав: О, я вже уявляю собі істерику монофанатів 3-го листопада, коли всі вони прийдуть в А-Банк, а їх всіх направлять у напрямку російського корабля.
А я уявляю собі ще більшу істерику 3-го листопада у працівників тих відділень А-Банку :D

Та какая истерика? Абанк просто скажет, что в первую очередь будет выдавать своим клиентам, а уже потом Мониным. Так уже было по-моему весной.
lara_08
 
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