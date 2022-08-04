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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 06:34
WallNutPen написав:ingtrans
- видите? - а вы ещё сомневались. Ни в чем я не ошибся
У меня несколько другое виденье происходящего: ошиблись, перешли на личности, чем спровоцировали обмен "любезностями", который теперь ни одна сторона не хочет остановить. То исходное сообщение Вы-то подправили, так что сейчас всё выглядит так, что Вы тут ни при чем, но это же не совсем так.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 07:34
ingtrans
чел из-за своего уровня развития давно пытается меня троллить. Поэтому тот первый комментарий не был случаен. Но после вашего сообщения я даже несколько засомневался - потому и изменил начало своего поста. Но дальше все стало на свои места. В общем все по Державину. Мои сомнения были напрасны
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Додано: Чет 04 сер, 2022 08:00
Vert написав: klug написав:
Горох пише, що народ хаває курс і торгівля йде добре. IMHO, шанси, що він передумає знижуються.
Ця послуга апріорі не може бути надто популярною, тому що:
1. Пересічні в переважній більшості полюбляють готівковий долар, а не "віртуальний".
2. Пересічні також у нас не люблять депозити, особливо нерозривні, та а ще і з нульовою ставкою.
3. Зняти валюту з Моно ще той квест. О, я вже уявляю собі істерику монофанатів 3-го листопада, коли всі вони прийдуть в А-Банк, а їх всіх направлять у напрямку російського корабля.4. Люди, у яких зараз є вільні 50к і які вони можуть заморозити на 3 міс. - переважно люди фінансово грамотні і почекають або повернення курсу на 37.03, або притомних пропозицій в інших банках з "пріложеніями", які нічим не гірші за Моно і за користування якими не потрібно буде доплачувати Гороху.
5. Готівковий курс пішов вниз і інтерес до інструменту падає.
Цілком погоджуюсь!
Тому я ще чекаю...
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Додано: Чет 04 сер, 2022 08:03
lara_08 написав: flysoulfly написав: Vert написав:
О, я вже уявляю собі істерику монофанатів 3-го листопада, коли всі вони прийдуть в А-Банк, а їх всіх направлять у напрямку російського корабля.
А я уявляю собі ще більшу істерику 3-го листопада у працівників тих відділень А-Банку
Та какая истерика? Абанк просто скажет, что в первую очередь будет выдавать своим клиентам, а уже потом Мониным. Так уже было по-моему весной.
А якщо, по завершенні депо, зробити "хід конем" - перекласти то депо в а-банк на 3міс. - а вже тоді забирати
Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
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