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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 10:33
Успіх написав:
Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:40
Amethyst написав: Успіх написав:
Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм
У цьому ланцюжку подій головне не нарвались у якийсь з моментів на курс НБУ при введенні ТА
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Чет 04 сер, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:43
WallNutPen написав: Amethyst написав: Успіх написав:
Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм
У цьому ланцюжку подій головне не нарвались у якийсь з моментів на курс НБУ при ввнденні ТА
Так тама щас як в приспіві гімну авіаторов 30х років
...а може вже і гімна
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Amethyst
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:00
де продати по 41 якщо всюди в обмінках 39.5 Львів
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