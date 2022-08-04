RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:33

Re: monobank

  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 05.05.21
Подякував: 171 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:40

  Amethyst написав:
  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:

У цьому ланцюжку подій головне не нарвались у якийсь з моментів на курс НБУ при введенні ТА ;)
Востаннє редагувалось WallNutPen в Чет 04 сер, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
Повідомлень: 807
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:43

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:

У цьому ланцюжку подій головне не нарвались у якийсь з моментів на курс НБУ при ввнденні ТА ;)

Так тама щас як в приспіві гімну авіаторов 30х років
...а може вже і гімна :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 05.05.21
Подякував: 171 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:00

Re: monobank

де продати по 41 якщо всюди в обмінках 39.5 Львів
yama
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8600 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:24

  yama написав:де продати по 41 якщо всюди в обмінках 39.5 Львів

Ну так менше спати треба, ще в липні і по 41.5 мона було здати.
Сьогодні, до речі, на 50 коп підріс. Гороху тільки не кажить :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 05.05.21
Подякував: 171 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
6
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:31

  yama написав:де продати по 41 якщо всюди в обмінках 39.5 Львів


временная коррекция на время зарплат, после 10го подскочит
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4270
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:14

Re: monobank

Подскажите, плз, если на евро-карту моно отправить п2п в злотых из польши, пройдет такое?

Или затея смысла не имеет (конвертация зл - грн- евро) и проще дать номер грн карты, чтоб туда отправляли?
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 218
З нами з: 22.06.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 108109110111
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chelavek, LEXX, Rebel, skorpi, Tat_888 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.