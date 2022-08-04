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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112>

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monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:33

Re: monobank

  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:40

  Amethyst написав:
  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:

У цьому ланцюжку подій головне не нарвались у якийсь з моментів на курс НБУ при введенні ТА ;)
Востаннє редагувалось WallNutPen в Чет 04 сер, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:43

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:

У цьому ланцюжку подій головне не нарвались у якийсь з моментів на курс НБУ при ввнденні ТА ;)

Так тама щас як в приспіві гімну авіаторов 30х років
...а може вже і гімна :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:00

Re: monobank

де продати по 41 якщо всюди в обмінках 39.5 Львів
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:24

  yama написав:де продати по 41 якщо всюди в обмінках 39.5 Львів

Ну так менше спати треба, ще в липні і по 41.5 мона було здати.
Сьогодні, до речі, на 50 коп підріс. Гороху тільки не кажить :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:31

  yama написав:де продати по 41 якщо всюди в обмінках 39.5 Львів


временная коррекция на время зарплат, после 10го подскочит
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:14

Re: monobank

Del
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Чет 04 сер, 2022 14:57, всього редагувалось 1 раз.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:49

  Amethyst написав:
  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:

Ого - винайшли "вічний двигун"? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:54

Re: monobank

То по якому курсу сьогодні моно оформляє депо "лоШАРА"?
Той, який у них на сайті пише - "продаж пА37,50"?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 04 сер, 2022 14:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:55

  Успіх написав:
  Amethyst написав:
  Успіх написав:Бо особисто я, взагалі, налаштований відкривати депо на 6, або 12міс.
Та нууу
зараз мона продати по 41 і купити по 37 на депо
Через три мясіці -- продати по 55 і купити по 51
а через 6 -- продати по 63 і купити по 60
Норм :mrgreen:

Ого - винайшли "вічний двигун"? :mrgreen:

Ну на три ітерації точно вистачить, а там подивимся, що далі робити з пуйлом
Amethyst
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