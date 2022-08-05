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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 14:58
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:17
З'явились валютні ОВДП, мінімальна купівля 10к
Можливо є баг аплікухи і інколи можна вибрати і 1 облігацію, але чи дать її купити невідомо
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Kalgan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:37
Kalgan написав:
З'явились валютні ОВДП, мінімальна купівля 10к
Можливо є баг аплікухи і інколи можна вибрати і 1 облігацію, але чи дать її купити невідомо
ого, це бімба ньюз!
яка ціна 1 бумаги?
як закути валюту (чи можна купити за грн??)
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greenozon
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:05
greenozon написав:
яка ціна 1 бумаги?
як закути валюту (чи можна купити за грн??)
Валюту нужно иметь, и за нее и покупать. Долларовые UA4000225775 (сейчас 1010,57) и евровые UA4000222509 (сейчас 1004,87).
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ingtrans
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:09
ingtrans
дякую, а яку дохідність малюють по цих
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greenozon
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:11
greenozon написав:ingtrans
дякую, а яку дохідність малюють по цих
3,71% и 2,41% соответственно.
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ingtrans
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