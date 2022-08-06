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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

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monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:58

Успіх
37,50
V2
4
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 03.07.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:03

  V2 написав:Успіх
37,50

Еще со вчерашнего вечера, но дальше пока никак. Поднимали быстрее :)
ingtrans
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Повідомлень: 3589
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 509 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:17

З'явились валютні ОВДП, мінімальна купівля 10к
Можливо є баг аплікухи і інколи можна вибрати і 1 облігацію, але чи дать її купити невідомо :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 924
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:37

  Kalgan написав:З'явились валютні ОВДП, мінімальна купівля 10к
Можливо є баг аплікухи і інколи можна вибрати і 1 облігацію, але чи дать її купити невідомо :mrgreen:


ого, це бімба ньюз!

яка ціна 1 бумаги?
як закути валюту (чи можна купити за грн??)
greenozon
 
Повідомлень: 13968
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:05

Re: monobank

  greenozon написав:яка ціна 1 бумаги?
як закути валюту (чи можна купити за грн??)

Валюту нужно иметь, и за нее и покупать. Долларовые UA4000225775 (сейчас 1010,57) и евровые UA4000222509 (сейчас 1004,87).
ingtrans
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Повідомлень: 3589
З нами з: 31.07.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 509 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:09

ingtrans
дякую, а яку дохідність малюють по цих
greenozon
 
Повідомлень: 13968
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:11

  greenozon написав:ingtrans
дякую, а яку дохідність малюють по цих

3,71% и 2,41% соответственно.
ingtrans
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Повідомлень: 3589
З нами з: 31.07.19
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:25

Re: monobank

Ну що - вже хтось відкрив доларо-депо пА37,50?
Чи чекаєте ще спуску на 40-50коп.?
Успіх
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Повідомлень: 3811
З нами з: 18.03.21
Подякував: 142 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 17:59

Успіх вимагаємо 37.03 :D
-VICTOR-
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Повідомлень: 7245
З нами з: 15.08.12
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
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