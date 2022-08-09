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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
44%
11
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:07

Re: monobank

Чи випускає зараз моно к2к закордон? наче писали що знов поновили з коміссією 4%?

чи тільки пріват на 15к залишився?
gonzo
 
Повідомлень: 292
З нами з: 05.01.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:10

  klug написав:Tegularius
Крім відправника, адресат також має підтримувати таку операцію. Крім того зараз є ліміт 30к грн/міс (еквівалент).

як? мені пише помилка переказ не підтримується для данної карти
gonzo
 
Повідомлень: 292
З нами з: 05.01.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 110111112113
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